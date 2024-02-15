معلق مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يريد محبو مشاهدة الزعيم، معرفة معلق مباراة الهلال وسباهان أصفهان في المواجهة القوية التي ستجمعهما مساء اليوم الخميس 15-2-2024 على ملعب "نقش جهان"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال أمام سباهان في دوري أبطال آسيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال وسباهان اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام سباهان في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد سباهان أصفهان مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.

معلق مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا

أسندت إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، مهمة التعليق على أحداث مباراة الهلال وسباهان أصفهان مساء اليوم الخميس ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا للمعلق فهد العتيبي على القناة الصوتية الأولى ومحمد حسين علي قناة صوتية ثانية.