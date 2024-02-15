نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره سباهان أصفهان مساء اليوم الخميس 15 فبراير 2024 على ملعب "نقش جهان"، وذلك في إطار ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد احتلال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة، كما تأهل فريق سباهان إلى نفس الدور بعد وصافة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة الهلال ضد سباهان في دوري أبطال آسيا

تبدأ أحداث مباراة الهلال وسباهان اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد سباهان في دوري أبطال آسيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الهلال ضد سباهان أصفهان مساء اليوم الخميس، عبر قنواتها، وتحديدًا SSC 1HD.