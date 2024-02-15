نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباراة AlAhly” موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد رسميا في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 وتردد القنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الموعد الرسمي لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال افريقيا

“مباراة AlAhly” موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد رسميا في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 وتردد القنوات الناقلة، يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر موعد مباراة النادي الأهلي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2023/2024، ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة لتعزيز فرص التأهل المبكر في المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد رسميا

ويترقب عشاق كرة القدم الموعد المقبل لمشاهدة النادي الأهلي في تحدي جديد، حيث يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسيرته في دوري أبطال إفريقيا، حيث يستعد لخوض مواجهة قوية كضيف على الأراضي الجزائرية يوم الجمعة المقبلة. الأهلي يقع في المجموعة الرابعة من هذا الموسم، وتأتي المباراة المقبلة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن إطار الجولة الرابعة.

الأهلي ضد بلوزداد - دوري أبطال إفريقيا الأهلي ضد بلوزداد - دوري ابطال إفريقيا

وتقام المواجهة المثيرة بين الأهلي وشباب بلوزداد يوم الجمعة، 16 فبراير 2024، حيث سيحتضن الفريق الجزائري اللقاء على أرضه وسط حضور جماهيري غفير. تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

وسيكون هذا اللقاء تحديًا كبيرًا للأهلي في سعيه للحفاظ على تفوقه والمضي قدمًا في مساره الناجح في دوري أبطال إفريقيا. يترقب الجمهور بفارغ الصبر أحداث هذه المباراة النارية ويتطلعون إلى أداء مميز من قبل فريقهم المفضل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وحصلت قنوات Bein Sports القطرية بشكل حصري على حق بث مباريات دوري الأبطال للمشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمكن للجماهير متابعة المباريات عن طريق ضبط تردد قناة Bein Sports 6 على النايل سات، وفيما يلي التفاصيل:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

بهذا التردد، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة مباريات دوري الأبطال بجودة عالية على قناة Bein Sports 6 في المنطقة.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام شباب بلوزداد