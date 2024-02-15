القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من متابعي كرة القدم في الوطن العربي عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان أصفهان الإيراني في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويحتضن ملعب "نقش جهان"، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين فريقي الهلال وسباهان أصفهان مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ضد سباهان في دوري أبطال آسيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الهلال وسباهان اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام سباهان في دوري أبطال آسيا

سيتم نقل وإذاعة مباراة الهلال ضد سباهان أصفهان مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.