نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة سباهان في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سباهان أصفاهان مساء اليوم الخميس على ملعب "نقش جهان"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

موعد مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة الهلال ضد سباهان اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة سباهان في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع:، ياسر الشهران، حسان تمبكتي، علي البليهي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو.

خط الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، مالكوم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الهلال ضد سباهان أصفهان مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.