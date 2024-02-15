نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد ونافباخور اليوم في دوري أبطال آسيا 2024 والقنوات الناقله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع عشاق الساحرة المستديرة اليوم لمعرفة موعد مباراة الاتحاد ضد نافباخور فى دورى ابطال اسيا بالدور الستة عشر من البطولة.

ويبحثون عن موعد اللقاء عبر كل محركات البحث اذ تعد تلك المباراة فرصه ذهبية لعشاق وجماهير الفريقين لمراقبة الاداء المتميز واللحظات الشيقه خلال متابعة احداث اللقاء. وفى سياق الرغبه الملحه فى معرفة موعد اللقاء سنوضح لكم من هنا من موقعنا السعودية نيوز التفاصيل الكاملة عبر السطور التالية.

موعد مباراة الاتحاد ونافباخور:

سوف تقام المباراة اليوم الخميس الموافق 15 من فبراير فى تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهره وفى تمام الخامسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة وفى السادسة بتوقيت الامارات العربية المتحده. ويستقبل الفريقين الملعب المركزى.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور اليوم:

اما عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد اليوم فقد اعلنت قناة بى ان سبورت امتلاكها لحقوق بث وتغطية المباراة فى شمال افريقيا والشرق الاوسط وذلك بعدما وضحت ادارتها إنه ا هى القناة الرسمية لدورى ابطال اسيا.

وكما ستقوم قناة ssc sport وقناة ابو ظبي اسيا بالاضافه إلى قناة الكأس بنقل احداث تلك المباراة الشيقه المنتظرة. وفيما يلى تردد ابرز القنوات الناقلة:

beIN Sports AFC HD:

سهيل سات: التردد 10810، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 2/3.

نايل سات: التردد 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 2/3.

SSC1 HD: