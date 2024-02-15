نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يصدم المحترفين ويوجه رسالة غريبة لحسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بعدم استدعاء اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة القادم في شهر مارس المقبل وخوض دورة الإمارات الودية.

وعاني منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية، حيث خرج المنتخب من دور الثمن نهائي على يد منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق ركلات الترجيح.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: أتمنى أن يعتمد حسام حسن على المحليين فقط في دورة الإمارات ومنح راحة للاعبين المحترفين لخلق نوع من المنافسة بين اللاعبين المحليين في الفترة المقبلة مع منتخب مصر.



وتابع: يجب أن يعتمد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني على لاعبين محليين في دورة الإمارات الودية لاكتشاف وجوه جديدة تخدم الكرة المصرية السنوات القادمة.