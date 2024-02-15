نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة جالطة سراي وسبارتا براج في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي التركي مع نظيره فريق سبارتا براج التشيكي اليوم الخميس الموافق 15/2/2024 بستاد علي يامي ين سبور في لقاء هام بينهم ضمن منافسات ذهاب بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة جالطة سراي وسبارتا براج

وتنطلق صافرة بداية مباراة جالطة سراي وسبارتا براج مساء الخميس في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي بتعليق جواد بدة.

ترتيب مجموعة جالاتا سراي

1- رينجرز 11 هدف

2- سبارتا براج 10 أهداف

3- ريال بيتيس 9 أهداف

4- اريس ليماسول 4 أهداف

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة جالطة سراي وسبارتا براج

تردد قناة bein sports 2

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Negaah Tv

التردد: 11231 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 48°E

قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Y1A

قناة TRT 1

التردد: 11958 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Turksat 3A

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

قناة 1TV Georgia

التردد: 11095 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 1

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Negaah Tv

التردد: 11231 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 48°E

قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Y1A

قناة TRT 1

التردد: 11958 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Turksat 3A

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

قناة 1TV Georgia

التردد: 11095 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 1