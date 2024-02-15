نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة جالطة سراي وسبارتا براج في الدوري الأوروبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي التركي مع نظيره فريق سبارتا براج التشيكي اليوم الخميس الموافق 15/2/2024 بستاد علي يامي ين سبور في لقاء هام بينهم ضمن منافسات ذهاب بطولة الدوري الأوروبي.
موعد مباراة جالطة سراي وسبارتا براج
وتنطلق صافرة بداية مباراة جالطة سراي وسبارتا براج مساء الخميس في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي بتعليق جواد بدة.
ترتيب مجموعة جالاتا سراي
1- رينجرز 11 هدف
2- سبارتا براج 10 أهداف
3- ريال بيتيس 9 أهداف
4- اريس ليماسول 4 أهداف
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة جالطة سراي وسبارتا براج
تردد قناة bein sports 2
القمر: سهيل
التردد: 11585
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة AZ Tv
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Negaah Tv
التردد: 11231 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 48°E
قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Y1A
قناة TRT 1
التردد: 11958 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Turksat 3A
قناة IRIB Varzesh
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 62°E
قناة 1TV Georgia
التردد: 11095 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: AzerSpace 1
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة AZ Tv
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Negaah Tv
التردد: 11231 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 48°E
قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Y1A
قناة TRT 1
التردد: 11958 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Turksat 3A
قناة IRIB Varzesh
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 62°E
قناة 1TV Georgia
التردد: 11095 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: AzerSpace 1