نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "بيقولوا نجم شباك" الأهلي يعرض هذا اللاعب على كولر لضمه في الصيف (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحسم التعاقد مع صفقة مميزة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي تمت عرضها على السويسري مارسيل كولر، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

الأهلي يعرض هذا اللاعب على كولر

وكشف الإعلامي "مؤمن الجندي" في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "فاول": " النادي الأهلي يبدأ التحرك من الآن، لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويبحث في أكثر من ملف، عن تدعيم صفوف المارد الأحمر ".

وأوضح:" بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، لفتت أنظار إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعدما تألق أكثر من لاعب من منتخب مصر في هذه البطولة".

ثم اكمل: " يوجد لاعب داخل صفوف منتخب مصر للشباب، يقولون إنه سيكون نجم الشباك بالنادي الأهلي، في حال تمت الموافقة على انتقاله إلى القلعة الحمراء ".

واختتم: " تم عرض هذا اللاعب على مارسيل كولر؛ المدير الفني لفريق الأهلي، ولكن لم يتم ذكر اسمه حتى الآن، وينتظر إدارة النادي الأهلي قرار السويسري، من أجل التحرك لحسم الصفقة مبكرا ".