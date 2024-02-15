نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "بسبب الفاشل" جوزيه جوميز يفجر مفاجأة عكس توقعات الجميع في الزمالك (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر المدرب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديد؛ مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أحد لاعبي الفارس الأبيض، والتي ستكون عكس توقعات جميع جماهير القلعة البيضاء.

جوزيه جوميز مقتنع بأداء سامسون

وكشف الإعلامي "مؤمن الجندي" في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "فاول": "جوزيه جوميز مقتنع بإمكانيات اللاعب سامسون أكينولا مع فريق الزمالك، على الرغم من أنه كان يعاني من زيادة في الوزن ولا يشارك بصفة مستمرة مع الفريق، مثل موديست مع الأهلي".

وتابع: "هل من الممكن أن نرى سامسون بصورة أفضل ومختلفة عن الفترة الماضية؛ وسيصبح من هدافي فريق الزمالك، وهذا الذي سنراه تحت قيادة جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ".

والجدير بالذكر أن فريق الزمالك يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، يوم 19 من شهر فبراير الجاري الموافق الإثنين المقبل، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.