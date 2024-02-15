نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جالطة سراي وسبارتا براج في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي التركي مع نظيره فريق سبارتا براج التشيكي اليوم الخميس الموافق 15/2/2024 بستاد علي يامي ين سبور في لقاء هام بينهم ضمن منافسات ذهاب بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة جالطة سراي وسبارتا براج

وتنطلق صافرة بداية مباراة جالطة سراي وسبارتا براج مساء الخميس في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة جالاتا سراي

1- رينجرز 11 هدف

2- سبارتا براج 10 أهداف

3- ريال بيتيس 9 أهداف

4- اريس ليماسول 4 أهداف

القنوات الناقلة لمباراة جالطة سراي وسبارتا براج

تردد قناة bein sports 2

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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