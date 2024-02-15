نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. رضا عبدالعال يصدم المحترفين المصريين وجوزيه جوميز يفجر مفاجآة داخل الزمالك والأهلي يعرض على كولر صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 15-02-2024 في السطور التالية:

"بسبب الفاشل" جوزيه جوميز يفجر مفاجأة عكس توقعات الجميع في الزمالك

فجر المدرب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديد؛ مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أحد لاعبي الفارس الأبيض، والتي ستكون عكس توقعات جميع جماهير القلعة البيضاء.

وكشف الإعلامي "مؤمن الجندي" في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "فاول": "جوزيه جوميز مقتنع بإمكانيات اللاعب سامسون أكينولا مع فريق الزمالك، على الرغم من أنه كان يعاني من زيادة في الوزن ولا يشارك بصفة مستمرة مع الفريق، مثل موديست مع الأهلي".

وتابع: "هل من الممكن أن نرى سامسون بصورة أفضل ومختلفة عن الفترة الماضية؛ وسيصبح من هدافي فريق الزمالك، وهذا الذي سنراه تحت قيادة جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ".

"بيقولوا نجم شباك" الأهلي يعرض هذا اللاعب على كولر لضمه في الصيف

تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحسم التعاقد مع صفقة مميزة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي تمت عرضها على السويسري مارسيل كولر، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وكشف الإعلامي "مؤمن الجندي" في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "فاول": " النادي الأهلي يبدأ التحرك من الآن، لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويبحث في أكثر من ملف، عن تدعيم صفوف المارد الأحمر ".

وأوضح:" بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، لفتت أنظار إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعدما تألق أكثر من لاعب من منتخب مصر في هذه البطولة".

رضا عبد العال يصدم المحترفين ويوجه رسالة غريبة لحسام حسن

طالب رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بعدم استدعاء اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة القادم في شهر مارس المقبل وخوض دورة الإمارات الودية.

وعاني منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية، حيث خرج المنتخب من دور الثمن نهائي على يد منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق ركلات الترجيح.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: أتمنى أن يعتمد حسام حسن على المحليين فقط في دورة الإمارات ومنح راحة للاعبين المحترفين لخلق نوع من المنافسة بين اللاعبين المحليين في الفترة المقبلة مع منتخب مصر.

عبد المنعم عمارة: أرشح محمود طاهر رئيسًا لاتحاد الكرة المصري

كشف عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق عن رغبته بترشيح المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي في رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم.

وقال عبد المنعم عمارة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "أتمنى تواجد محمود طاهر رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بالإضافة إلى عمرو الجنايني".

وتابع: "تواصلت مع محمود طاهر قبل تواجد جمال علام في منصب الرئيس، وأخبرته أنه لا بد من ترشحه وسوف تنجح، ولكنه رفض ذلك وكان مصدومًا من موقف النادي الأهلي".