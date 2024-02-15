الرياضة

القنوات المفتوحة لمباراة بنفكيا ضد تولوز في منافسات الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -  

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مواجهة بنفكيا ضد تولوز التي تقام اليوم الخميس، الموافق 15 فبراير 2024، في اللقاء الهام، وذلك ضمن مباريات الإقصائيات من منافسات الدوري الأوروبي موسم 2023/24.

وتنطلق صافرة حكم مباراة بنفكيا ضد تولوز والتي تقام اليوم الخميس الموافق 15/2/2024، في تمام الساعة العاشرة مساء على الملعب البلدي تولوز.

القنوات الناقلة لمباراة تولوز وبنفيكا

وتنقل مباراة بنفكيا ضد تولوز عبر القنوات الناقلة التي تنقل أحداث المباراة في الوطن العربي فضائيا على قناة بي ان سبورتس beIN Sports ”متاحة لمشتركي الباقة فقط“ وهى الناقل الحصري لمسابقة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة:

Sport TV1 Portuga

Match Football 1
SIC
Arena Sport 3 HD Serbia

beIN Sports HD 2
Cosmote Sport 4 HD
Sport Klub 3 Slovenija
M+ Liga de Campeones 4
Sky Sport Mix HD
V Sport Premium HD
TV8.5 Turkey
Arena Sport 7 HD Croatia
Arena Sport 2 HD BiH
TNT Sports 2

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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