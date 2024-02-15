نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة لمباراة بنفكيا ضد تولوز في منافسات الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مواجهة بنفكيا ضد تولوز التي تقام اليوم الخميس، الموافق 15 فبراير 2024، في اللقاء الهام، وذلك ضمن مباريات الإقصائيات من منافسات الدوري الأوروبي موسم 2023/24.

وتنطلق صافرة حكم مباراة بنفكيا ضد تولوز والتي تقام اليوم الخميس الموافق 15/2/2024، في تمام الساعة العاشرة مساء على الملعب البلدي تولوز.

القنوات الناقلة لمباراة تولوز وبنفيكا

وتنقل مباراة بنفكيا ضد تولوز عبر القنوات الناقلة التي تنقل أحداث المباراة في الوطن العربي فضائيا على قناة بي ان سبورتس beIN Sports ”متاحة لمشتركي الباقة فقط“ وهى الناقل الحصري لمسابقة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة:

Sport TV1 Portuga

Match Football 1

SIC

Arena Sport 3 HD Serbia

beIN Sports HD 2

Cosmote Sport 4 HD

Sport Klub 3 Slovenija

M+ Liga de Campeones 4

Sky Sport Mix HD

V Sport Premium HD

TV8.5 Turkey

Arena Sport 7 HD Croatia

Arena Sport 2 HD BiH

TNT Sports 2