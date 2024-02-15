نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بنفكيا ضد تولوز في منافسات الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مواجهة بنفكيا ضد تولوز التي تقام اليوم الخميس، الموافق 15 فبراير 2024، في اللقاء الهام، وذلك ضمن مباريات الإقصائيات من منافسات الدوري الأوروبي موسم 2023/24.

وتنطلق صافرة حكم مباراة بنفكيا ضد تولوز والتي تقام اليوم الخميس الموافق 15/2/2024، في تمام الساعة العاشرة مساء على الملعب البلدي تولوز.

القنوات الناقلة لمباراة تولوز وبنفيكا

وتنقل مباراة بنفكيا ضد تولوز عبر القنوات الناقلة التي تنقل أحداث المباراة في الوطن العربي فضائيا على قناة بي ان سبورتس beIN Sports ”متاحة لمشتركي الباقة فقط“ وهى الناقل الحصري لمسابقة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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