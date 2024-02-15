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أحمد جودة - القاهرة - يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورامي ربيعة، كابتن الفريق، ‏ اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة شباب بلوزداد الذي يعقد في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة بإحدى قاعات استاد ٥ جويلية الذي يستضيف مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مساء غدٍ.

كولر وربيعة يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن رؤيتهما لمباراة بلوزداد التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.