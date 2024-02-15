نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي الاتحاد السعودي لمواجهة نافباخور وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال اسيا.

وتأهل الاتحاد السعودي متصدرا المجموعة الثالثة، برصيد خمسة عشر نقطة حصدهم من 5 انتصارات ولم يتلقى سوى خسارة واحدة.

أما فريق نافباخور نامانجان فقد حقق المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

موعد مباراة الاتحاد السعودي في دوري ابطال اسيا

تنطلق صافرة مباراة الاتحاد ونافباخور في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب استاد مركزي معقل فريق نافباخور، في إطار منافسات جولة الذهاب لدور الستة عشر من عمر مسابقة دوري ابطال اسيا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور اليوم

وتذاع مباراة الاتحاد ونافباخور عبر عدة قنوات، وهي Abu Dhabi Sports Asia 1، وAlkass Nine HD، وSSC1 HD، وbeIN Sports AFC HD.