موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت جيلواز في دوري المؤتمر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق آينتراخت فرانكفورت مع نظيره سانت جيلواز، اليوم الخميس 15 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت جيلواز

تُقام المباراة بين فريقي آينتراخت فرانكفورت وسانت جيلواز في الساعة الثامنة الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة الا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي العاشرة الا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي آينتراخت فرانكفورت وسانت جيلواز عبر قناة بي إن سبورتس 5 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري المؤتمر الأوروبي.

وقد تعادل فريق اينتراخت فرانكفورت في مباراته الأخير قبل تلك المواجهة مع فريق بوخوم، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقان ضمن منافسات مسابقة الدوري الألماني.

وتعرض عمر مرموش نجمنا الدولي لاعب فريق آينتراخت فرانفكورت للإصابة خلال مباراة بوخوم، وخرج عن أثرها في الشوط الثاني من المباراة.