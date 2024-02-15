نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة نافباخور في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الاتحاد السعودي ضيفا ثقيلا على حساب نافباخور، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال اسيا.

وتأهل الاتحاد السعودي متصدرا المجموعة الثالثة، برصيد خمسة عشر نقطة حصدهم من 5 انتصارات ولم يتلقى سوى خسارة واحدة.

أما فريق نافباخور نامانجان فقد حقق المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

التشكيل المتوقع للاتحاد في مواجهة اليوم

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان - حسن كادش - أحمد حجازي - فواز الصقور

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - فيصل الغامدي

خط الهجوم: مروان الصحفي - رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله

موعد مباراة الاتحاد السعودي في دوري ابطال اسيا

تنطلق صافرة مباراة الاتحاد ونافباخور في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب استاد مركزي معقل فريق نافباخور، في إطار منافسات جولة الذهاب لدور الستة عشر من عمر مسابقة دوري ابطال اسيا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور اليوم

وتذاع مباراة الاتحاد ونافباخور عبر عدة قنوات، وهي Abu Dhabi Sports Asia 1، وAlkass Nine HD، وSSC1 HD، وbeIN Sports AFC HD.