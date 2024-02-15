معلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت جيلواز في دوري المؤتمر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق آينتراخت فرانكفورت المحترف في صفوفه نجمنا الدولي عمر مرموش، نظيره سانت جيلواز، اليوم الخميس 15 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

معلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت جيلواز

تذاع تلك المباراة بين فريقي آينتراخت فرانكفورت وسانت جيلواز عبر قناة بي إن سبورتس 5 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري المؤتمر الأوروبي، وسيقوم بالتعليق على هذه المباراة المعلق محمد السعدي.

وقد تعادل فريق اينتراخت فرانكفورت في مباراته الأخير قبل تلك المواجهة مع فريق بوخوم، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقان ضمن منافسات مسابقة الدوري الألماني.

ويتواجد عمر مرموش في قائمة تلك المباراة ضد فريق سانت جيلواز رغم تعرضه للإصابة في مباراة بوخوم الأخيرة بالدوري الألماني، وخرج عن أثرها في الشوط الثاني من المباراة.

يذكر أن المباراة ستُقام بين فريقي آينتراخت فرانكفورت وسانت جيلواز في الساعة الثامنة الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة الا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي العاشرة الا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.