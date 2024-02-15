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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب نجح خلال الساعات القليلة الماضية في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة منذ فترة طويلة لعدد من المدربين السابقين بفريق الكرة وقطاع الناشئين بعد تأخر المجلس السابق في سداد المستحقات.

الزمالك ينجح في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة

وكلف مجلس الإدارة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بتسوية المستحقات المتأخرة لكل من، أحمد عبد الحليم وعصام مرعي عضوي اللجنة الفنية السابقين، وتامر عبد الحميد عضو لجنة الاستثمار السابق، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد الأسبق بالفريق وذلك بعد الاجتماع مع المندوه بالنادي.

وكان أمين الصندوق نجح منذ أيام في إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لحازم إمام لاعب الفريق السابق، بعدما عقد جلسة مع اللاعب وتم خلالها حسم كافة الأمور الخاصة بمستحقاته.

ويرغب مجلس إدارة نادي الزمالك في حسم ملف المستحقات المتأخرة لبعض المدربين السابقين بالفريق الأول أو قطاعات الناشئين في الفترة الحالية.

