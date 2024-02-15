مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور يلا شوت بث مباشر في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور يلا شوت بث مباشر

جولة آسيوية مع Navbahor Namangan vs Al Ittihad اليوم، مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور الأوزبكي بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال آسيا، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، ستجمع المباراة بين الاتحاد السعودي ونافباخور نامانجان الأوزبكستاني. يستضيف نادي نافباخور اللقاء على أرضه وبين جماهيره.

تأهل الاتحاد إلى دور الـ16 بصفته الفريق الأول في المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة. سيواجه نادي نافباخور، الذي حل في المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ستكون المباراة لها أهمية كبيرة، حيث يسعى الفريقان للتأهل إلى ربع النهائي ومواجهة الفائز من مباراة الهلال وسباهان.

على الرغم من أن نافباخور يتمتع بميزة الأرض والجمهور، إلا أن الاتحاد سيسعى جاهدًا لتحقيق الفوز وتسهيل المهمة قبل مباراة الإياب التي ستقام في السعودية.

يتطلع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو إلى قيادة الفريق إلى النهائي، وسيعتمد على نجوم الفريق لتحقيق هذا الهدف. يسعى الاتحاد إلى إضافة لقب آسيوي جديد إلى خزانته، بعد غياب طويل عن التتويج، حيث فاز بالبطولة آخر مرة في عام 2005.

بالتوقيت.. متى موعد مباراة الاتحاد ونافباخور في ذهاب دوري أبطال آسيا 2024؟

سوف تقام بث مباشر مباراة بين الاتحاد ونافباخور نامانجان يلا شوت في بطولة دوري أبطال آسيا يوم الخميس الموافق 15 فبراير/شباط 2024. ستقام المباراة على استاد مركزي معقل فريق نافباخور.

مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور بث مباشر يلا شوت

سيبدأ اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والرابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية. ستكون هذه المواعيد هامة لمحبي كرة القدم الذين يرغبون في متابعة المباراة والحضور الافتراضي لها.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد نافباخور اليوم في أبطال آسيا؟

إذا كنت تريد مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور بث مباشر يلا شوت فقد حصلت مجموعة قنوات beIN Sports القطرية على حقوق بث مباريات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا 2024. ستخصص قناة beIN Sports AFC HD لبث مباراة الاتحاد ونافباخور.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة مباراة الاتحاد ونافباخور داخل المملكة العربية السعودية عبر قناة "SSC 1". أما في الإمارات العربية المتحدة، فستتمكن من مشاهدة المباراة على قناة "أبوظبي الرياضية آسيا".

تردد القنوات الناقلة:

تردد beIN Sports AFC سهيل سات تردد SSC 1 عرب سات تردد أبوظبي الرياضية على عرب سات التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3. التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أين يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد ونافباخور اليوم في دوري أبطال آسيا؟

كذلك، يمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد ونافباخور تويتر عبر تطبيق "تود" أو من خلال خدمة "بي إن كونكت".

كما ستكون المباراة متاحة من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية في تطبيق "شاهد VIP" وكذلك تطبيق "Starzplay".

من هو حكم مباراة الاتحاد ونافباخور اليوم في آسيا؟

تم تعيين الحكم الياباني إيدا جومبي لإدارة مباراة نافباخور الأوزبكي ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا، وذلك حسب إعلان الاتحاد الآسيوي.

إيدا جومبي يبلغ من العمر 42 عامًا، وقد حصل على الشارة الدولية من فيفا في عام 2011. خلال مسيرته التحكيمية، قام بإدارة 537 مباراة، واشتهر بإصدار 1582 بطاقة صفراء و20 بطاقة حمراء مباشرة، وأيضًا 36 طردًا بعد حصول اللاعب على البطاقة الصفراء للمرة الثانية. كما احتسب 99 ركلة جزاء خلال مسيرته التحكيمية.

تشكيلة مباراة الاتحاد ونافباخور اليوم في دوري أبطال آسيا

أولًا: تشكيل الاتحاد السعودي

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

خط الدفاع: فواز الصقور - حسن كادش - أحمد حجازي - مد الله العليان

خط الوسط الدفاعي: نغولو كانتي - سلطان الفرحان

خط الوسط الهجومي: فيصل الغامدي - رومارينيو - صالح العمري

قلب الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

ثانيًا: تشكيل نافباخور نامانجان

حارس المرمى: أوتكير يوسوبوف

خط الدفاع: لوكا كريميلج - ميلوس ميلوفيتش - عظيم أحمدوف - إيجور جولبان

الوسط الدفاعي: دجامشيد اسكنداروف - جوفان دوكيتش

الوسط الهجومي: اسادبيك سوبيرجونوف - جمشيد اسكندروف - أبرور إسماعيلوف

قلب الهجوم: توما تاباتادزي

معلقي مباراة الاتحاد ضد نافباخور

سيتولى التعليق على مباراة الاتحاد ونافباخور نامانغان في دوري أبطال آسيا عدد من المعلقين عبر القنوات المختلفة.

على قناة SSC 1 HD، ستكون التعليقات بصوت علي سعيد الكعبي وحاتم بطيشة.

بينما سيقود عصام الشوالي المباراة على قناة beIN Sports AFC HD1، وسيكون لديك خيار الاستماع إلى محمد الشامسي كمعلق على قناة Abu Dhabi Sports Asia 2. وعلى قناة الكأس القطرية، ستكون التعليقات بصوت سمير اليعقوبي.

تاريخ مواجهات الاتحاد ضد نافباخور الأوزبكي

لعب 18 فاز 10 تعادل 6 خسر 2 الأهداف 32

الاتحاد ضد نافباخور نامانجان.. كيف وصلنا إلى هنا؟

بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة واحدة، تأهل فريق جدة إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا. وفي المقابل، حل نافباخور وصيفًا للمجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة وخلف الهلال السعودي.

يسعى فريق جدة، المعروف بـ "العميد"، للاستمرار في سلسلة الانتصارات التي حققها مؤخرًا بفوزه على الفيصلي والطائي في كأس الملك والدوري السعودي. يهدف الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب لضمان التأهل المبكر.

أكد مدرب الفريق، المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، أن هدفه الرئيسي هو تحقيق لقب دوري أبطال آسيا. وأشار إلى أن التحسن في أداء الفريق بعد التعاقدات الأخيرة يؤكد قدرته على تحقيق هذا الهدف.

موعد مباراة العودة بين الاتحاد ونافباخور في آسيا

ستكون مباراة إياب دور الـ16 بين فريقي اتحاد جدة السعودي ونافباخور الأوزبكي في بطولة دوري أبطال آسيا يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024. ستقام المباراة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، المعروفة باسم "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

سيتم انطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتمنى كلا الفريقين تحقيق الفوز والتأهل إلى مرحلة ربع النهائي. ستكون هذه المباراة حاسمة ومليئة بالتشويق، حيث يسعى الفريقان لتحقيق النتيجة المرغوبة في محاولة للتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.