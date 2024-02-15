نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل انتقال نجل بيبو من الأهلي إلى أراو السويسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن التفاصيل الخاصة بانتقال لاعب الأهلي مواليد 2005 عمرو خالد بيبو، إلى نادي أراو السويسري.

تفاصيل انتقال لاعب الأهلي إلى نادي أراو السويسري

وقال إن اللاعب تمت إعارته لمدة عام ونصف إلى النادي السويسري بنية البيع بعد العرض الذي أرسله نادي أراو والرجوع إلى محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، وبالتشاور بشأن الرأي الفني مع قطاع الناشئين والفريق الأول تمت الموافقة على إعارة اللاعب، والذي تجاوز الكشف الطبي في سويسرا وانضم بالفعل إلى ناديه الجديد.

وأضاف أن إعارة عمرو خالد جاءت ضمن السياسة التي ينتهجها النادي بإتاحة الفرص لعناصر فرق الناشئين للعب في الدرجة الأعلى في وقت مبكر، سواء داخل أو خارج البلاد؛ لاكتساب الخبرات والجوانب الفنية، والاستثمار المالي بما يحقق مصلحة النادي.

