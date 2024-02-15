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أحمد جودة - القاهرة - أطلق إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، تصريحات قوية وذلك للحديث عن بعض التوصيات الهامة.

وقال إبراهيم حسن في المؤتمر الصحفي "أطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بزيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري في الفترة المقبلة".

إبراهيم حسن: أطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بزيادة أعداد الجماهير في الدوري

وأضاف "حضور الجماهير بشكل كبير يحمل اللاعب المسئولية ويصبح تحت ضغوط مستمرة ويؤثر عليه فنيًا ".

واختتم "اتمني من رابطة الأندية وضع مواعيد محددة لمباريات الدوري وتحديد جدول منتظم للمسابقات المحلية".