ليس الأحمر.. تعرف على الزي الرسمي لـ الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

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أحمد جودة - القاهرة -





يستعد الأهلي لاستئناف مبارياته الأفريقية، وذلك بمواجهة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكشف الأهلي عن ارتدائه الزي البديل "الأسود" في المباراة التي مساء الجمعة.

ويحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة، برصيد 5 نقاط ويأتي خلفه يانغ أفريكانز بالرصيد ذاته 5 نقاط، وأخيرا شباب بلوزداد بأربع نقاط، وأخيرا نادي ميدياما الغاني بأربع نقاط.

موعد الأهلي وشباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتقام المباراة على ملعب 5 جويلية معقل الفريق الجزائري.

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير - كريم فؤاد - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات، رضا سليم.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - أنتوني موديست.