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أحمد جودة - القاهرة - أدلى حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بتصريحات قوية بشأن علاقته مع النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

تصريحات قوية من حسام حسن بشأن علاقته مع محمد صلاح

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه مديرا فنيا لمنتخب مصر بشأن علاقته مع محمد صلاح:" كل اللاعبين مهمين بالنسبة لمصر، ومحمد صلاح عنصر من العناصرة الهامة، وأي لاعب في العالم معرض للنقد".

وأكد:" إخلاص اللاعب في الملعب هو الشىء الذي سيميزه، وأنا من أوائل المكتشفين لصلاح عندما كنت مديرًا فنيًا للزمالك".

وتابع:" عدد كبير من اللاعبين لا يعتادون على ضغط الجماهير، على عكس لاعبي الأهلي بصفة خاصة، الذين يلعبون دائمًا في هذه الأجواء، نحتاج إلى ضغط وزخم".

وأتم:" نتمنى أن يعود الدوري كما كان، بحضور جماهيري وجدول منتظم، وخلال الفترة المقبلة ستكون الأولوية للمنتخب".