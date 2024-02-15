نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال إفريقيا| رامي ربيعة: نمتلك الخبرات اللازمة لتحقيق أهدافنا أمام شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق جاهز لمباراة شباب بلوزداد المقرر لها مساء غدٍ الجمعة، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا| رامي ربيعة: نمتلك الخبرات اللازمة لتحقيق أهدافنا أمام شباب بلوزداد

وأضاف «ربيعة»: «نخوض مباراة الغد وهدفنا الفوز والعودة بالثلاث نقاط، مؤكدا أن الفريق يسعى للفوز في كل مباراة والحصول على الثلاث نقاط، وهو ما نهدف إليه في مباراة الغد أمام بلوزداد».

وشدد لاعب الأهلي: «لا نفكر في عامل الأرض والجماهير، ونمتلك الخبرات في منافسات سابقة، ولا يوجد ما يسمى الثقة الزائدة قبل مواجهة فريق بلوزداد، مضيفًا ان الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون بكل جدية مع المباراة لتحقيق أهدافهم وإسعاد الجماهير»

