معلق مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض نادي الاتحاد السعودي مواجهة قوية أمام نافباخور وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال اسيا.



وتأهل الاتحاد السعودي متصدرا المجموعة الثالثة، برصيد خمسة عشر نقطة حصدهم من 5 انتصارات ولم يتلقى سوى خسارة واحدة.



أما فريق نافباخور نامانجان فقد حقق المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل في مباراة وخسر مثلها.



موعد مباراة الاتحاد السعودي في دوري ابطال اسيا



تنطلق صافرة مباراة الاتحاد ونافباخور في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.



ويستقبل ملعب استاد مركزي معقل فريق نافباخور، في إطار منافسات جولة الذهاب لدور الستة عشر من عمر مسابقة دوري ابطال اسيا.



معلقين مباراة الاتحاد السعودي ونافباخور في دوري أبطال آسيا

وأسندت مهمة التعليق على أحداث وفعاليات المباراة عبر Abu Dhabi Sports Asia 1 المعلق محمد الشامسي، وعبر قناة Alkass Nine HD سمير اليعقوبي وعبر SSC1 HD علي سعيد الكعبي وعلى beIN Sports AFC HD عصام الشوالي.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور اليوم



وتذاع مباراة الاتحاد ونافباخور عبر عدة قنوات، وهي Abu Dhabi Sports Asia 1، وAlkass Nine HD، وSSC1 HD، وbeIN Sports AFC HD

