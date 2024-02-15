"الدون" يكتب التاريخ.. أرقام كريستيانو رونالدو بعد خوض 1000 مباراة (تقرير)

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أحمد جودة - القاهرة - لا يتوقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، عن تحطيم الأرقام القياسية وكتابة التاريخ في كرة القدم.

ووصل اللاعب المعروف بـ "الدون"، صاحب الـ39 عاما، إلى المباراة رقم 1000 في مشواره الكروي، بعدما قاد النصر فريقه إلى الفوز على الفيحاء، بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

أرقام كريستيانو رونالدو بعد خوض 1000 مباراة

صاروخ ماديرا لعب 205 مباريات دولية مع المنتخب البرتغالي، بينما وصل إلى 1000 مباراة حتى الآن طوال مسيرته مع 5 أندية مختلفة، كالتالي:

31 مباراة بقميص سبورتينج ليشبونة

346 مباراة مع مانشستر يونايتد

438 مباراة بقميص ريال مدريد

134 مباراة مع يوفنتوس

51 مباراة مع النصر.

ونجح رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، في تسجيل 746 هدفا، بينما قدم 236 تمريرات حاسمة.

قائد فريق النصر السعودي نجح في تحقيق 33 بطولة، إضافة إلى لقبين مع منتخب البرتغال.