نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن: أرغب في عودة الدوري المصري كما كان وبعض اللاعبين لا يعتادون على ضغط الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على تولية القيادة الفنية للفراعنة.

وتولى حسام حسن منصب المدير الفني لمنتخب مصر، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعد إخفاق الفراعنة في كأس أمم إفريقيا والخروج المبكر من دور الستة عشر على يد الكونغو الديمقراطية.

وقال حسام حسن في تصريحات خاصة خلال تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر:" عدد كبير من اللاعبين لا يعتادون على ضغط الجماهير، على عكس لاعبي الأهلي بصفة خاصة، الذين يلعبون دائمًا في هذه الأجواء، نحتاج إلى ضغط وزخم".

وتابع:" نتمنى أن يعود الدوري كما كان، بحضور جماهيري وجدول منتظم، وخلال الفترة المقبلة ستكون الأولوية للمنتخب"



وتابع المدير الفني لمنتخب مصر: "طلبنا من جمال علام عدم كتابة طرف أول وطرف ثان في العقد، لأنه لا يجب أن نكن خصمًا أمام مصر"

يذكر أن حسام حسن وقع على عقود تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني، مساء الثلاثاء الماضي،داخل مقر اتحاد الكرة بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والنائب خالد الدرندلي، واللواء الدكتور إيهاب الكومبي