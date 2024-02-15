نجم بنفيكا يكشف حقيقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي حقيقة انتقاله إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

هل ينتقل جواو نيفيز لمانشستر يونايتد؟

ويرغب مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع النجم جواو نيفيز لاعب فريق بنفيكا البرتغالي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال نيفيز في تصريحات له عن مستقبله:" لا يمكنني أن أعد بأي شيء للموسم المقبل، أمنيتي في الوقت الحالي هي البقاء في بنفيكا وبعد ذلك سنرى، أنت لا تعرف أبدًا".

ويواصل مانشستر يونايتد استعداداته لمواجهة فريق لوتن تاون يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة 25 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 41 نقطة بعد مرور 23 مباراة.