انطلاق الدوري الأفريقي لكرة السلة 9 مارس بجنوب إفريقيا بمشاركة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الأفريقي لكرة السلة اليوم أن خمسة فرق وثلاث دول جديدة من بين 12 فريقا للأندية من 12 دولة أفريقية ستتنافس في موسم الدوري الأفريقي لكرة السلة 2024 BAL، والذي سينطلق يوم السبت 9 مارس بملعب SunBet Arena في بريتوريا، بجنوب إفريقيا. سيشهد موسم BAL الرابع رقمًا قياسيًا من حيث عدد المباريات يبلغ 48 مباراة تقام في بريتوريا، والقاهرة، وداكار، وكيجالي عاصمة رواندا على مدى أربعة أشهر، ليصبح هذا هو الموسم الأول الذي يشهد إقامة مباريات BAL في جنوب إفريقيا والمرة الأولى التي يعقد فيها الدوري مباريات في أربع دول مختلفة.

الفرق المشاركة في الدوري الأفريقي لكرة السلة

تم تقسيم الفرق الـ12 إلى ثلاثة مؤتمرات تضم كل منها أربعة فرق. شاركت سبعة من الفرق المشاركة هذا الموسم في دوري BAL من قبل، اثنان منها- بترو دي لواندا (أنجولا) ونادي الاتحاد الرياضي المنستيري (تونس) - تشاركان للموسم الرابع على التوالي. كما تظهر خمسة فرق لأول مرة في BAL، بما في ذلك فرق تنضم للمرة الأولى قادمة من بوروندي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وليبيا.

في المباراة الافتتاحية للموسم، سيواجه فريق نادي الفتح الرياضي لكرة السلة (المغرب) المشارك لأول مرة في BAL فريق بترو دي لواندا في الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. في المباراة الثانية، سيواجه الفريق المضيف كيب

تاون تايجرز (جنوب إفريقيا) نادي دينامو لكرة السلة (بوروندي) المشارك لأول مرة في BAL في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيبدأ الأهلي المصري الدفاع عن لقبه ضد سيتي أويلرز (أوغندا) المشارك مرتين في BAL يوم الجمعة 19 أبريل الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

كيب تاون تايجرز (جنوب إفريقيا)

الأهلي المصري

الجيش الوطني الرواندي لكرة السلة (رواندا)*

نادي دينامو لكرة السلة (بوروندي)*

الأهلي (ليبيا)*

AS Douanes (السنغال)

نادي الفتح الرياضي لكرة السلة (المغرب)*

نادي بانجي الرياضي (جمهورية إفريقيا الوسطى)*

ريفرز هوبرز (نيجيريا)

بترو دي لواندا (أنجولا)

سيتي أويلرز (أوغندا)

نادي الاتحاد الرياضي المنستيري (تونس)

مشارك في BAL لأول مرة

سيلعب كل مؤتمر مرحلة مجموعات من 12 مباراة سيواجه خلالها كل فريق الفرق الثلاثة الأخرى في مؤتمره مرتين. ولأول مرة هذا الموسم، سيلعب الفريق المضيف في كل دولة في جميع أيام المباريات، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع. ستقام مرحلة المجموعات الافتتاحية لمؤتمر كالاهاري في الفترة من 9 مارس إلى الأحد 17 مارس في SunBet Arena. ستقام مرحلة مجموعات مؤتمر النيل من الجمعة 19 أبريل إلى السبت 27 أبريل في مجمع صالات حسن مصطفى بالقاهرة. بينما تعقد مرحلة المجموعات في مؤتمر الصحراء من السبت 4 مايو إلى الأحد 12 مايو في داكار أرينا بداكار.

سيسافر أفضل فريقين من كل مؤتمر وأفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من جميع المؤتمرات الثلاثة إلى BK Arena في كيجالي لخوض أربع مباريات مصنفة تليها مباريات دور الثمانية، ثم المباريات الإقصائية من جولة واحدة، تليها النهائيات وذلك في الفترة من الجمعة 24 مايو إلى السبت 1 يونيو. جدول المباريات الكامل متاح عبر الموقع الإلكتروني BAL.NBA.com.

تذاكر المباريات في بريتوريا، والقاهرة، وداكار معروضة للبيع الآن على المواقع الإلكترونية الآتية: BAL.NBA.com، وTicketmaster.co.za (بريتوريا)، وTazkarti.com (القاهرة)، وTeewtickets.com (داكار). تبدأ أسعار تذاكر المباراة الفردية من 75 راند جنوب إفريقي لمرحلة المجموعات في مؤتمر كالاهاري، و75 جنيهًا مصريًا لمرحلة مجموعات مؤتمر النيل، و2،500 فرنك غرب أفريقي لمرحلة مجموعات مؤتمر الصحراء.

يمكن للجماهير توفير ما يصل إلى 35٪ من أسعار تذاكر المباراة الفردية بشراء باقات المجموعات عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]، والحصول على خصم يصل إلى 20٪ على أسعار تذاكر المباريات الفردية لجميع المباريات خلال مراحل مجموعات مؤتمر النيل ومؤتمر الصحراء عبر اختيار اثنين، أو أربعة، أو جميع المباريات. كما سيتمكن المشجعون الذين يشترون التذاكر من الدخول مجانًا إلى مناطق مشجعي BAL في الستاد في كل دولة. سيتم الإعلان عن معلومات مبيعات التذاكر ل المباريات/التصفيات والنهائيات في القاهرة وكيجالي في وقت لاحق.

تأهل أبطال الدوريات الوطنية في أنجولا، ومصر، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، وتونس إلى موسم BAL 2024 من خلال الفوز بالدوريات المحلية الخاصة بهم. أما الفرق الستة المتبقية، القادمة من بوروندي، وجمهورية وإفريقيا الوسطى، وليبيا، والمغرب، وجنوب إفريقيا، وأوغندا، فقد ضمنت مشاركتها من خلال تصفيات الطريق إلى بطولة BAL التي نظمها الاتحاد الافريقي لكرة السلة FIBA Africa في جميع أنحاء القارة من أكتوبر إلى نوفمبر 2023.

لجنة تنمية رواندا، ونايك، وماركة جوردن، وويلسون سيعودون كشركاء أساسيين في BAL. يتضمن فهرس شركاء التسويق الخاص بالدوري البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، وهينيسي، ورواندا إير.

سيتم الإعلان عن معلومات إضافية حول موسم BAL 2024 في الأسابيع المقبلة.