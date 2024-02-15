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أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي دوناروما حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على مستقبل زميله كيليان مبابي مع نادي العاصمة في الفترة المقبلة.

دوناروما يعلق على مستقبل مبابي مع باريس

وبحسب تقارير صحفية عديدة فإنه تم التأكيد في الأيام القليلة الماضية أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان سوف ينضم إلى ريال مدريد في الصيف القادم.

وأكد دوناروما في تصريحات صحفية له عن مستقبل كيليان مبابي:" كيليان سيتخذ القرار الأفضل، فهو دائمًا يقدم أفضل ما لديه في كل جلسة تدريبية وفي كل مباراة، نحن فخورون بوجوده هنا ونأمل أن يبقى معنا لفترة طويلة".

وينتهي عقد كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى صيف العام الحالي وبحسب التقارير الصحفية فإنه سوف ينتقل إلى الملكي في يونيو.

ويواصل فريق ريال مدريد استعداداته لمواجهة نظيره فريق رايو فاليكانو مساء يوم الأحد القادم في الجولة 24 من عمر الليجا.

