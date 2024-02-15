نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح قوي من نادال تجاه فلورنتينو بيريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى رافا نادال لاعب التنس العالمي بتصريح قوي تجاه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بسبب ما يقوم به مع النادي الملكي في الفترة الأخيرة.

ماذا قال رافائيل نادل عن فلورنتينو بيريز؟

وقال نادال في تصريحات له:" فلورنتينو مثير للإعجاب، ووجود الفريق مع الإدارة المالية التي قام بها، وإدارة اللاعبين الشباب، لا أعرف كيف يمكن لشخص آخر أن يقوم بعمل أفضل".

وتمكن بيريز من تحقيق نجاحات عديدة مع نادي ريال مدريد مثل تعاقده مع لاعبين صغار ثم يصبحوا من أفضل لاعبين كرة القدم مثل كامافينجا وتشواميني وفينيسيوس.

كما أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت رئاسة فلورنتينو بيريز حقق العديد من الألقاب المحلية والعالمية.

وانتظر فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق ريق لايبزيج الألماني بهدف نظيف في الدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.