مشاهدة مباراة الهلال وسباهان يلا شوت بث مباشر في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الهلال وسباهان يلا شوت بث مباشر

منافسة آسيوية بين Sepahan vs Al Hilal اليوم، مشاهدة مباراة الهلال وسباهان بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال آسيا، ستقام مباراة قوية بين نادي الهلال السعودي وسباهان اصفهان الإيراني في الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.

تأهل الهلال إلى دور الـ16 كأول في مجموعته برصيد 16 نقطة، بينما يلتقي سباهان كونه وصيفًا في مجموعته. وسيواجه الفريق الفائز في هذا اللقاء الفائز من مباراة اتحاد جدة ونافباخور.

يسعى الهلال للتتويج باللقب الذي حققه في عدة مناسبات ويتصدر قائمة الفرق الحاصلة عليه، وتمكن من الفوز به في النسخة قبل الماضية. وفي الموسم الماضي، حل الهلال وصيفًا لنادي ارورا الياباني بعد الهزيمة في المباراة النهائية.

بالتوقيت.. متى موعد مباراة الهلال وسباهان أصفهان في ذهاب دوري أبطال آسيا 2024؟

يتجدد اللقاء مع مشاهدة مباراة الهلال وسباهان بث مباشر يلا شوت بعد فوزه الأخير على النصر في نهائي كأس موسم الرياض، يدخل فريق الهلال المباراة الحالية بحماس وثقة، حيث يسعى لتحقيق الفوز والتقدم نحو ربع نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.

مشاهدة مباراة الهلال وسباهان بث مباشر يلا شوت

ستقام المباراة بين الهلال السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب نقش جهان الذي يعد معقلًا للفريق الإيراني.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد سباهان أصفهان في أبطال آسيا؟

ستتم بث مباشر مباراة الهلال وسباهان يلا شوت في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا على قناة Bein Sports AFC HD1. تُعتبر قنوات بي إن سبورت الحاملة الحصرية للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، ستتم إذاعة المباراة مباشرة على قناة SSC1 HD.

تردد القنوات الناقلة:

تردد SSC 1 عرب سات تردد beIN Sports AFC سهيل سات تردد أبوظبي الرياضية عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال وسباهان اليوم في آسيا؟

هناك أكثر من طريقة لمشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وسباهان في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2024، لكن تعتمد عهلى البلد التي تتابع منه اللقاء.

إذا كنت في المملكة العربية السعودية، فيمكنك المشاهدة من خلال الباقة الرياضية على منصة شاهد، ومن الإمارات ستجد اللقاء على STARZPLAY.

أما بقية أرجاء الوطن العربي، فسيكون البث المباشر لمباراة الهلال وسباهان متوفر على تطبيق TOD، المتاحة عليه جميع قنوات بي إن سبورت.

معلقي مباراة الهلال وسباهان اليوم في أبطال آسيا

ستقوم قناة SSC 1 HD بتوفير التعليق على مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا، وسيتولى المعلقين فهد العتيبي ومحمد حسين أضرضور هذه المهمة.

بينما ستقوم قناة beIN Sports AFC HD1 بتعليق المباراة بواسطة المعلق عامر الخوذيري. وعلى قناة Abu Dhabi Sports Asia 2، ستتمكن من الاستماع إلى المباراة بصوت المعلق أحمد حامد.

وفيما يتعلق بقناة الكأس القطرية، سيكون المعلق خليل البلوشي هو المسؤول عن التعليق على المباراة.

تشكيلة مباراة الهلال وسباهان اليوم في بطولة الأندية الآسيوية

أولًا: تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: لودي - علي البليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش - محمد كنو - روبين نيفيز.

خط الهجوم: سالد الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.

ثانيًا: تشكيل سباهان

حارس المرمى: بايام نيازماند

خط الدفاع: ميلاد زكيبور - محمد دانيشغار - بريان دابو - رامين رضائيان

الوسط الدفاعي: محمد غرباني - شهريار موغانلو

الوسط الهجومي: أريا يوسفي - محمد كريمي - فرشاد أحمد زاده

قلب الهجوم: رضا أسادي

طاقم كويتي.. من هو حكم مباراة الهلال ضد سباهان

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر تعيين طاقم تحكيم كويتي لإدارة مباراة الهلال السعودي وسباهان الإيراني في مباراة الذهاب بدوري أبطال آسيا.

سيترأس الحكم أحمد العلي الطاقم التحكيمي، وسيتم مساعدته من قبل عبدالهادي العنزي كحكم مساعد أول، وأحمد عباس كحكم مساعد ثاني، وعمار أشكناني كحكم رابع.

الهلال ضد سباهان

بعد فوزه الساحق على غريمه النصر السعودي في نهائي كأس موسم الرياض بثلاثة أهداف دون رد، يدخل الهلال المباراة القادمة في دوري الأبطال بمعنويات عالية.

يهدف الهلال إلى استمرار مساره الممتاز في البطولة بعد تأهله كصاحب المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل واحد.

في المقابل، تأهل سباهان أصفهان المضيف للمباراة كوصيف في المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط من 3 انتصارات وتعادل واحد وهزيمتين، حيث جاء وراء الاتحاد الذي احتل المركز الأول.

يتلقى الهلال دعمًا فنيًا ومعنويًا كبيرًا بعد تعافي نجمه سالم الدوسري من الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام النصر. يعتبر جاهزًا للمشاركة في مواجهة سباهان.

من جانبه، أكد المدرب خورخي خيسوس أن الفريق يمتلك مجموعة لاعبين مميزة وأنه لن يتأثر بالإصابات، حيث يمتلك اللاعبون خبرة كبيرة تجعله على يقين بأنهم سيتجاوبون مع الحضور الجماهيري والدعم في الملعب.