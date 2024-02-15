منتخبا الرجبي للرجال والسيدات يشاركان في البطولة العربية

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رياض - احمد صلاح - يشارك المنتخبان الوطنيان للرجال والسيدات للرجبي في البطولة العربية التي تقام في مدينة الطائف السعودية، الجمعة والسبت.

ويتواجد المنتخب الوطني للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس وسورية والسعودية، وتضم المجموعة الثانية منتخبات الإمارات ومصر وليبيا ولبنان.

وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني للرجال في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، الإمارات ومصر وفلسطين والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، تونس وليبيا والسعودية وسورية والمغرب. يذكر أن المنتخب الوطني للرجال سبق وأن حقق لقب البطولة العربية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان عام 2019، بعد فوزه في النهائي على المنتخب المصري .