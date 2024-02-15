انت الأن تتابع خبر الأولمبية تبحث مع مختصين أميركيين تطوير رياضة المصارعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقت الأمين العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، الأربعاء، ثلاث جهات أميركية رائدة برياضة المصارعة، في إطار السعي لتطوير اللعبة.

وتقوم الوفود الأميركية حاليا بزيارة إلى عمان، بدعوة من الاتحاد الأردني للمصارعة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الثلاث وهي Wrestling for Peace وWrestle Like A Girl وTitan Mercury Wrestling Club إلى جانب رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، محمد العواملة.

وتأتي زيارة هذه الجهات من أجل التباحث مع الاتحاد الأردني للمصارعة لتطوير اللعبة في المملكة، وتشجيع الفتيات على ممارستها ودعمهن من خلال برامج ومشاريع مستقبلية.

وعبرت السعيد، عن تقديرها لرغبة هذه الوفود في العمل مع الاتحاد الأردني للمصارعة، لرفع مستوى الاهتمام بهذه الرياضة وزيادة القاعدة وتشجيع الفتيات على ممارستها.

من جانبه أشار العواملة، إلى أهمية الزيارة من أجل تبادل الخبرات وتحسين مستوى رياضة المصارعة في الأردن، والتي تأتي ضمن مساعي الاتحاد في فتح قنوات الاتصال مع الجهات والمنظمات التي تُعنى بتطوير رياضة المصارعة على مستوى العالم .