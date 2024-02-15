انت الأن تتابع خبر نتيجة مباراة الهلال ضد سباهان في دوري أبطال آسيا .. الثواني الأخيرة تبتسم للزعيم (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة الهلال ضد سباهان بفوز زعيم آسيا بثلاثة أهدف مقابل هدف خلال المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب نقش جهان ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.

نتيجة مباراة الهلال ضد سباهان في دوري أبطال آسيا

وافتتح أهداف مباراة الهلال ضد سباهان، الفريق الإيراني عن طريق رامين رضائيان في الدقيقة الـ37 وتعادل زعيم آسيا عن طريق مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة الـ57 والثاني لزعيم آسيا سجله ميتروفيتش في الدقيقة الرابعة من +90، وسجل الهدف الثالث للزعيم عبدالله الحمدان في الدقيقة السابعة من +90، لتنتهي مباراة الهلال وسباهان بفوز زعيم آسيا بثلاثة أهدف مقابل هدف.

وتقام مباراة الإياب بين الهلال وسباهان يوم الخميس 22 فبراير الجاري لحسم المتأهل إلى دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا ويحتضن اللقاء ملعب المملكة أرينا في الثامنة بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على سباهان

ويلتقي الهلال في المواجهة القادمة مع الرائد في الجولة الـ20 من بطولة الدوري السعودي وذلك يوم الأحد 18 فبراير الجاري وتنطلق المواجهة السابعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال ضد سباهان