نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الهلال ضد سباهان أصفهان اليوم الخميس 15-2-2024 في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الهلال وسباهان أصفهان بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "نقش جهان"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا.

أهداف مباراة الهلال ضد سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

افتتح رامين رضائيان أول أهداف اللقاء لصالح سباهان أصفاهان في الدقيقة 37، بعد تمريرة طولية من محمد دانشجر إلى زميله رضائيان الذي استقبل الكرة بصدره وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل مالكوم فيليبي لصالح الهلال في الدقيقة 57، بعد تسديدة من ألكساندر ميتروفيتش، تصدى لها الحارس بايام نيازماند ليتابعها مالكوم بتسديدة أخرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، لم يتمكن الحارس من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في منتصف المرمى.

وأضاف ألكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني لصالح الهلال في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، بعد عرضية من سعود عبد الحميد من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها ميتروفيتش برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز عبد الله الحمدان التقدم بالهدف الثالث لصالح الهلال في الدقيقة 7+90، بعد تمريرة بينية من سالم الدوسري إلى الحمدان الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.