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أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق مشاهدة الزعيم عن موعد مباراة الهلال المقبلة بعد الفوز أمام سباهان أصفهان بنتيجة 3-1 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب "نقش جهان" في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال المقبلة بعد الفوز أمام سباهان أصفهان

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الرائد يوم الأحد المقبل 18-2-2024 على ملعب "المملكة أرينا"، وذلك في إطار الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال والرائد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد الرائد عصر الأحد المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.

