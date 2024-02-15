عاجل.. مبابي يقرر مغادرة باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، مغادرة فريق العاصمة الفرنسية نهاية الموسم الجاري، وذلك حسب ماذكرته تقارير صحفية.

مبابي يقرر مغادرة باريس سان جيرمان

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو إن كيليان مبابي أخبر باريس سان جيرمان بقرار الرحيل عن الفريق في الصيف المقبل.

وأكد الصحفي الموثوق دافيد أورنستين أن مبابي أبلغ مسؤولو باريس سان جيرمان بقيادة ناصر الخليفي بأنه سيغادر الفريق في نهاية الموسم الحالي.

ويعلم الجميع أن اللاعب الفرنسي يريد الانضمام إلى ريال مدريد، حيث إنه يحلم منذ الصغر بأن يرتدي قميص الميرنجي، ويبدو الآن أن اللحظة أتت لتحقيق حلم كيليان مبابي.

ويمتد عقد مبابي لصيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو ما قرر مبابي عدم تفعيله، لينتقل مجانًا إلى ريال مدريد.