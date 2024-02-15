نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة Al-Ahly مجانا.. الموعد الرسمي والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد القناة المفتوحة Ahly VS CR Belouizdad - دوري أبطال إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الموعد الرسمي والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوري ابطال افريقيا 2024 وموعد انطلاق المباراة، تستعد القنوات لنقل مباراة النادي الأهلي المصري وفريق شباب بلوزداد الجزائري في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة. المدرب السويسري مارسيل كولر يتطلع إلى ضمان التأهل بفوز في هذه المباراة لتسهيل المرور إلى الدور التالي.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال افريقيا 2024

وتوضح الأحداث للجماهير موعد مباراة النادي الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024. سيحل الفريق المصري ضيفًا على نظيره الجزائري في استاد ملعب 5 جويلية، وذلك مساء الجمعة الموافق 16 فبراير 2024. تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية.

كما يعتبر هذا اللقاء مهمًا جدًا للفريق المصري، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

يشار إلى أن النادي الأهلي يقع في بطولة دوري أبطال إفريقيا لنسخة عام 2023-2024 ضمن فرق المجموعة الرابعة مع كلا من نادي ميدياما، نادي شباب بلوزداد، ونادي يانغ أفريكانز، ويسعى النادي الأهلي خلال مباراة الغد ان يقوم بتعويض التعادل السلبي له مع بطل الجزائر في المباراة التي أقيمت في القاهرة خلال اللقاء الذي جمعهما في استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وتقوم مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية بنقل جميع احداث بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 بشكل حصري في جميع مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستقوم قناة الجزائرية الأرضية بنقل المباراة بشكل مجاني عبر شاشاتها باعتبارها الأرض المستضيفة للمباراة، حيث يمكنك متابعة المباراة من خلال تنزيل أحد الترددات التالية:

تردد قناة Bein sports 6

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويمكنك استقبال بث قناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على نايل سات