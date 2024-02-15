نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. عمارة يكشف كواليس إقامة مدرسة الموهوبين ورضا عبد العال يعلق على أزمة صلاح وحسام حسن ومفاجأة مدوية في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الخميس الموافق 12-02-2024.

عبدالمنعم عمارة يكشف كواليس إقامة مدرسة الموهوبين.. وتعديلات منصب أعضاء اتحاد الكرة

كشف عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق كواليس إقامة مدرسة الموهوبين، مشيرًا إلى رغبته الكبيرة أنذلك في جعل منصب أعضاء اتحاد الكرة وظيفة وليس عملًا تطوعيًا".

وقال عبد المنعم عمارة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": " فكرت في جعل منصب أعضاء اتحاد الكرة وظيفة وليس عملًا تطوعيًا، ومدرسة الموهوبين من أفضل الأشياء التي قدمتها في حياتي".

وأكمل: "كان لدي مشاكل مع بعض الأشخاص داخل اللجنة الأولمبية، وكنت أرغب في تعديل المنظومة، وأرسلت المدربين إلى لايبزيج، وسعيت لتطوير قطاع الناشئين واحتراف اللاعبين".

وتابع: "فكرت في عمل مدرسة للموهوبين، واختبار اللاعبين الصغار وسط تواجد من الأهل، وكذلك الاهتمام بالجانب التعليمي، وأخبرت وزير التربية والتعليم أنذاك بتقليل المناهج".

وأتم: "تواصلت مع الأندية وطلبت منهم السماح باحتراف اللاعبين مبكرًا وتعويضهم ماديًا ولكنهم رفضوا ذلك بشكل قاطع، وكنت أتحمل مرتبات الجهاز الفني والطبي للأندية الشعبية من الوزارة ماعدا الأجانب، وحاولت السعي وراء كل عنصر في المنظومة لتطويره".

وأردف: "مجلس الإدارة كان أهم عنصر في المنظومة، وسعيت لتعديل القانون بأن يصبح منصب عضو اتحاد الكرة وظيفة وليس عملًا تطوعيًا، ولكنه فشل أيضًا".

هل الرئيس السادات كان أهلاوي ولا زملكاوي؟.. عبد المنعم عمارة يكشف

كشف عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق حقيقة انتماء الرئيس الراحل محمد أنور السادات للزمالك، مشيرًا إلى أن محمد حسني مبارك كان بارعًا في رياضة الاسكواش".

وقال عبد المنعم عمارة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "أخبرت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك أنني بضاعة جيدة، ولو كنت بحاجة إلي فـ أنا تحت أمرك، وكان يتواصل معي في أمور رياضية كبيرة".

وأكمل: "الرئيس مبارك كان بارعًا في الاسكواش، وتعرضت لانتقادات كبيرة من العديد من الأشخاص، ولكني استطعت أن أقدم توازن بين الشباب والرياضة".

وأردف: "عملت مع الرئيس السادات وكانت علاقتي به جيدة للغاية، وأخبرني أنه يريد ضمي في رئاسة الجمهورية".

وأتم: "كنت أشعر أن مبارك والسادات زملكاوية".

واختتم: "الأسماعيلي كان يواجه الأهلي عام 1978 في مباراة لم تكتمل، وكنت أتوقع مكالمة الرئيس السادات لي عقب نهاية الأحداث ولكنه لم يتواصل معي أنذاك، وتحدثت معه بعد ذلك وأخبرني كيف حدث ذلك وانتهى الأمر".

أول تعليق من رضا عبد العال بشأن أزمة تصريحات حسام حسن ضد محمد صلاح

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر قدم كثير الكرة المصرية وليس كما يدعي البعض أنه يلعب لمصلحته الشخصية مع منتخب مصر.

وكان قد شن حسام حسن هجوما شديدا ضد محمد صلاح قبل توليه تدريب منتخب مصر، وذلك بسبب ترك معسكر المنتخب خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: محمد صلاح أسطورة كروية لن تتكرر وقدم كثيرًا للكرة المصرية في بطولة كأس الأمم الأفريقية من قبل والصعود للمباراة النهائية والتأهل إلى كأس العالم في روسيا.

وتابع: محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة وشرسة من البعض لتشوية صورته مع منتخب بلاده وهو أمر مرفوض.

"بسبب الفاشل" جوزيه جوميز يفجر مفاجأة عكس توقعات الجميع في الزمالك

فجر المدرب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديد؛ مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أحد لاعبي الفارس الأبيض، والتي ستكون عكس توقعات جميع جماهير القلعة البيضاء.

وكشف الإعلامي "مؤمن الجندي" في تصريحات له منذ قليل: "جوزيه جوميز مقتنع بإمكانيات اللاعب سامسون أكينولا مع فريق الزمالك، على الرغم من أنه كان يعاني من زيادة في الوزن ولا يشارك بصفة مستمرة مع الفريق، مثل موديست مع الأهلي".

وتابع: "هل من الممكن أن نرى سامسون بصورة أفضل ومختلفة عن الفترة الماضية؛ وسيصبح من هدافي فريق الزمالك، وهذا الذي سنراه تحت قيادة جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ".

والجدير بالذكر أن فريق الزمالك يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، يوم 19 من شهر فبراير الجاري الموافق الإثنين المقبل، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





