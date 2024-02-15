نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يستعيد نغمة الانتصارات على حساب سيراميكا كيلوباترا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين فريق الإسماعيلي ونظيره سيراميكا كيلوباترا، بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.

وحل فريق سيراميكا كيلوباترا ضيفًا على نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

سجل اهداف الإسماعيلي نادر فرج وعبد الرحمن مجدي، فيما سجل صديق أوجولا هدف سيراميكا كيلوباترا.

افتتح نادر فرج التسجيل لصالح الإسماعيلي، في الدقيقة 15 من زمن المباراة، عن طريق تمريرة طولية من عمر الساعي من منتصف الملعب استلمها نادر فرج ببراعة برأسه ثم سدد الكرة لتمر من بين قدمي الحارس محمد بسام لداخل شباك سيراميكا كيلوباترا.

وفي الدقيقة 27 سجل عبد الرحمن مجدي هدف الإسماعيلي الثاني، عن طريق رأسية من نادر فرج من منتصف الملعب لتصل لعبد الرحمن مجدي الذي انطلق بالكرة خلف المدافعين وانفرد بالحارس ثم سدد الكرة أقصى الزاوية يسرى لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 39 أشهر حكم المباراة هشام القاضي، بطاقة حمراء لأحمد ياسر ريان، مهاجم فريق سيراميكا كيلوباترا، بعد تدخل عنيف على لاعب الإسماعيلي، وإيقاف المباراة والعودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 49 استغل صديق أوجولا خطأ من مدافعي الإسماعيلي في التعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء ونجح في تسديد الكرة لتمر من بين قدمي الحارس لداخل الشباك.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا كيلوباترا عند 14 نقطة في المركز التاسع.