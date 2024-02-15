نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. موقف حسام حسن من محمد صلاح ورسالة حازم إمام للتوأم.. تفاصيل إصابة عبد الشافي ومبابي يغادر باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 15-2-2024 في السطور التالية:

موقف حسام حسن من محمد صلاح

أدلى حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بتصريحات قوية بشأن علاقته مع النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه مديرا فنيا لمنتخب مصر بشأن علاقته مع محمد صلاح:" كل اللاعبين مهمين بالنسبة لمصر، ومحمد صلاح عنصر من العناصرة الهامة، وأي لاعب في العالم معرض للنقد".

وأكد:" إخلاص اللاعب في الملعب هو الشىء الذي سيميزه، وأنا من أوائل المكتشفين لصلاح عندما كنت مديرًا فنيًا للزمالك".

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حازم إمام يوجه رسالة خاصة لـ حسام حسن

وجه حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة خاصة إلى حسام حسن وجهازه الفني بعد تقديمه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

ونشر حازم إمام صورة تجمع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن المشرف العام على المنتخب، وعلق عليها: “ألف مبروك لكباتن مصر، وكل التوفيق لما هو قادم إن شاء الله”.

حازم إمام عبر انستجرام

تفاصيل إصابة محمد عبد الشافي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض لأشعة خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وكان محمد عبد الشافي تعرض لإصابة في الركبة خلال المران، وسيخضع لفحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

مبابي يقرر مغادرة باريس سان جيرمان

قرر الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، مغادرة فريق العاصمة الفرنسية نهاية الموسم الجاري، وذلك حسب ماذكرته تقارير صحفية.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو إن كيليان مبابي أخبر باريس سان جيرمان بقرار الرحيل عن الفريق في الصيف المقبل.

وأكد الصحفي الموثوق دافيد أورنستين أن مبابي أبلغ مسؤولو باريس سان جيرمان بقيادة ناصر الخليفي بأنه سيغادر الفريق في نهاية الموسم الحالي.

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رضا سليم: استعددنا جيدًا لمواجهة شباب بلوزداد

قال رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي استعد جيدًا لمواجهة شباب بلوزداد التي تقام مساء الجمعة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن الجميع يعلم جيدًا مسؤولية هذه المباراة الصعبة التي يسعى الأهلي إلى تجاوزها وتحقيق الفوز والعودة من الجزائر بالثلاث نقاط؛ لمواصلة المسيرة في دور المجموعات والحفاظ على صدارة المجموعة.

وأكد رضا سليم أن الأهلي اعتاد دائمًا على الوقوف على منصات التتويج، وأن اللاعبين لديهم إصرار كبير على مواصلة المشوار في دوري الأبطال، وتجاوز دور المجموعات وقطع مرحلة مهمةً من أجل التتويج بالكأس الذهبية.

وأضاف لاعب الأهلي أنه تجاوز فترة الإصابة الصعبة التي عاني منها خلال الفترة الماضية، ويشارك بقوة في التدريبات؛ من أجل مساعدة زملائه في الفترة الحالية والتي يخوض خلالها الأهلي مباراتي شباب بلوزداد وميدياما الغاني خارج القاهرة في الجولتين الرابعة والخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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إبراهيم حسن: بطولة الإمارات فرصتنا للاستعداد لمواجهتي بوركينا وغينيا

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن أصر على المشاركة في البطولة الودية المقرر أن تحتضنها الأراضي الإماراتية في شهر مارس المقبل، بمشاركة منتخبات كرواتيا، تونس ونيوزيلندا، رغم أن الاتحاد المصري لكرة القدم ترك حرية القرار للجهاز الفني بشأن المشاركة من عدمها، نظرًا لضيق الوقت بين تولي المهمة رسميًا وإقامة منافسات البطولة.

وقال إبراهيم حسن إن الجهاز الفني يرى أن معسكر منتخب مصر في شهر مارس المقبل يمثل اللقاء الأول مع لاعبي المنتخب عقب تولي مهمة قيادة المنتخب بشكل رسمي، والفرصة الأولى للوقوف على العديد من التفاصيل الفنية، كما يعد توقيته هام للغاية، نظرًا لكونه التجمع الأخير للمنتخب، قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.