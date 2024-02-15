نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة تصوير للحكام المشاركين في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت أصداء النجاحات التي حققها الحكام المصريين في بطولة أمم افريقيا التي أقيمت في كوت ديفوار مستمرة، وذلك بالحرص على تكريمهم وظهورهم.

واستضافت شركة ملابس مصرية الحكام التي شاركت في بطولة الأمم الافريقية من أجل عقد جلسة تصوير "بالبدل".

وتأتي جلسة التصوير من باب تكريم الحكام على نجاحاتهم الكبيرة في البطولة القارية.

ونجحت كوت ديفوار صاحبة الأرض، في التتويج باللقب على حساب نيجريا بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

الحكام المشاركين في إفريقيا

حكام ساحة: أمين عمر، محمد عادل ومحمد معروف

حكم مساعد: محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه

تقنية الفيديو ومحمود عاشور ومحمود البنا.

ويعد محمود عاشور هو أكثر الحكام ظهورا في البطولة بداية من الافتتاح والذي أدير بطاقم مصري كامل حتى النهائي الذي ظهر فيه محمود عاشور ضمن تقنية الفيديو.