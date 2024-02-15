نتيجة مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري .. فوزًا مهمًا للدراويش (فيديو)

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رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

وافتتح أهداف مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، الدراويش في الدقيقة الـ15 عن طريق نادر فرج بعد تمريرة من عمر الساعي والثاني للدراويش سجله عبد الرحمن مجدي في الدقيقة الـ27 بعد تمريرة من نادر فرج، وفي الدقيقة الـ42 تعرض لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان للطرد، وسجل هدف سيراميكا الوحيد اللاعب صديق أوجولا في الدقيقة الـ48، لتنتهي مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة يتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

تشكيل الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا

حارس المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: حاتم سكر ، محمد دسوقي ، محمد نصر ، عصام صبحي.

خط الوسط: محمد بيومي ،محمد حسن ، نادر فرج ،عمر الساعي ،عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: ايريك تراوري.

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي