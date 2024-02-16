نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يكشف حالة مصابي الفريق قبل مواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أن الإصابة التي تعرض لها الثلاثي حاتم سكر ومحمد نصر ومحمد حسن طفيفة، موضحا انتظامهم في التدريبات الجماعية المقبلة بشكل طبيعي.

وتم استبدال الثلاثي المذكور بعد تعرضهم للإصابة خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بانتصار الفريق بهدفين مقابل هدف.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "صفوف الفريق مكتملة والجميع على مايرام قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل ببطولة الدوري المحلي".

وأكمل:"محمد فوزي ومحمد مخلوف يخضعان لبرنامج تأهيلي مكثف وسينتظمان بالتدريبات بعد اكتمال شفاءهما".

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الزمالك دون راحة

يبدأ فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، استعداداته لمواجهة الزمالك، غدا، الجمعة، حيث قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن إيهاب جلال، استكمال العمل دون راحة للمواجهة المرتقبة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك، يوم الاثنين المقبل على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وقرر الجهاز الفني استكمال عمله دون راحة، عقب الفوز على على سيراميكا كليوباترا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدوري.