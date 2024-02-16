انت الأن تتابع خبر الهلال السعودي يتغلب على سباهان الإيراني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تغلب الهلال السعودي على مضيفه سباهان أصفهان الإيراني 3 – 1 يوم الخميس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، في أول مباراة استقبل فيها الحارس المغربي ياسين بونو هدفا منذ 4 مباريات.



وتقدم سباهان عن طريق رامين رضائيان قبل أن يعدل البرازيلي مالكوم النتيجة في الدقيقة 57 ويضيف الثنائي ألكسندر ميتروفيتش وعبدالله الحمدان الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين 94 و97.



وفي حال تأهله، سيلعب الهلال أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة ونفباخور الأوزبكي في الدور ربع النهائي.



وتعد هذه هي المباراة الرسمية الأولى التي تستقبل فيها شباك بونو هدفا مع الهلال منذ المرحلة السادسة عشرة لدوري روشن السعودي عندما فاز الهلال 2 – 1 على الطائي الذي سجل هدفه حينها طارق عبده.



ومنذ مباراة الطائي لعب الهلال أمام التعاون في كأس الملك وفاز بثلاثية نظيفة وانتصر على الوحدة وأبها والفيحاء تباعا في مسابقة الدوري 2 – صفر و7 – صفر و2 – صفر .