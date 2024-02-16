ميلان يضع قدماً في ثمن نهائي اليوروبا ليغ

ميلان يضع قدماً في ثمن نهائي اليوروبا ليغحقّق ميلان الايطالي فوزًا عريضاً على ضيفه رين الفرنسي 3-0 في ذهاب ملحق التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم يوم الخميس.

افتتح روبن لوفتوس تشيك التسجيل لـ"الروسونيري" في الدقيقة الـ32، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ47، واختتم رافاييل لياو ثلاثية ميلان في الدقيقة الـ53.

وستُقام مباراة الإياب يوم الخميس المُقبل، في تمام الساعة 19:45 بتوقيت القدس الشريف، في ملعب رين الفرنسي.

وفي مباراة أخرى، تمكن غلطة سراي من الفوز على سبارتا براغ 3-2، بينما تعادل لانس سلبياً مع فرايبورغ، وفاز بنفيكا على تولوز بهدفين لهدف.