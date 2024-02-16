نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زميل ميسي".. باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي بعد رحيله بنهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن مهاجم منتخب الأرجنتين سيكون البديل المحتمل لكيليان مبابي في صفوف باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وقد أبلغ مبابي، الذي يلعب لمنتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، إدارة النادي عن رغبته في مغادرة النادي الفرنسي بنهاية الموسم.

باريس سان جيرمان يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بـ 50 نقطة.

بديل مبابي في باريس سان جيرمان

وأفادت شبكة فوكس سبورت الإخبارية إنه من الممكن أن ينضم مهاجم منتخب الأرجنتين وإنتر الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، إلى صفوف باريس سان جيرمان في الموسم القادم.

وأجرى مسؤولو باريس سان جيرمان اتصالات مع وكيل أعمال مارتينيز، بهدف إقناعه بالانتقال إلى النادي الفرنسي لتعويض رحيل مبابي.

من الجدير بالذكر أن هناك اهتمامًا من ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع مبابي في الموسم المقبل، وفقًا لتقارير صحفية.